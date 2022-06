Modica, Giovanni Caccamo e il suo "Parola Tour": emozioni davanti al Duomo di San Pietro

Giovanni Caccamo ha abbracciato martedì sera la sua gente e la sua città con il concerto “Parola Tour” davanti al Duomo di San Pietro di Modica. La scalinata della chiesa ha offerto ospitalità a diverse generazioni di un pubblico attento che ha seguito con grande partecipazione, non lesinando applausi, il messaggio musicale di Giovanni Caccamo. Il cantante modicano ha interpretato i brani del suo ultimo album dal titolo “Parola” – ispirato da una riflessione di Andrea Camilleri sul valore e sulla forza delle parole – prima di ripercorrere le tappe iniziali del suo percorso artistico. Dall’incontro con il suo mèntore Franco Battiato; alla vittoria al Festival di Sanremo del 2015 tra le nuove proposte con il brano “Ritornerò da te”; al terzo posto l’anno successivo tra i big; alle collaborazioni con vari artisti di caratura internazionale. Non è mancata, poi, una carrellata su alcuni classici della musica italiana cantati insieme al pubblico. L’emozione di una serata particolare – per Caccamo e per Modica – nelle parole di frate Antonello Abate, parroco di San Pietro fino al 31 luglio prossimo, che ha ringraziato l’artista per avere trasmesso al pubblico sensazioni belle e positive attraverso la sua musica.