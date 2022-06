Rosolini, trovato con la droga mentre era ai domiciliari

I Carabinieri della Compagnia di Noto, nel corso dei controlli nei confronti di soggetti sottoposti a misure alternative al regime carcerario, hanno arrestato, per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti, un marocchino 35enne, già detenuto agli arresti domiciliari. L’uomo, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di diverse dosi di eroina, hashish e marijuana, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione. Dopo le formalità di rito, il marocchino è stato sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari, mentre la droga e il materiale sono stati sequestrati.