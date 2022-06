Bambino di 10 anni in bici investito in una frazione di Monreale: è grave

Grave incidente stradale nella tarda serata di ieri a Villaciambra, frazione di Monreale, comune alle porte di Palermo. Un bambino di 10 anni, in sella a una bicicletta mountain-bike, è stato investito da un uomo a bordo di una macchina grigia che ha prestato subito soccorso. L'impatto è stato molto violento e il bimbo è stato sbalzato via di alcuni metri. Portato via in ambulanza, è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale Di Cristina ed è in prognosi riservata in gravi condizioni. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, traffico a lungo congestionato in via Altofonte per consentire agli inquirenti di effettuare i rilievi del caso.