Roghi senza sosta nel Palermitano: canadair in azione per lo spegnimento

Ancora nella morsa degli incendi l'hinterland palermitano, dove sono scoppiati una serie di roghi nelle ultime ore a causa delle temperature roventi che hanno favorito l'azione dolosa. Nelle ultime ore situazione complessa nelle campagne di Mezzojuso, Belmonte Mezzagno e Cefala Diana, dove stanno bruciando sterpaglie, per fortuna con fuoco circoscritto e sotto controllo. Rogo di importante entità anche a Misilmeri, dove le fiamme si sono propagate in una località non raggiungibile dai mezzi dei Vigili del Fuoco, e per questo motivo per spegnerle è arrivato un canadair. A Bagheria, intanto, un incendio aveva lambito le abitazioni e fortunatamente è stato spento tempestivamente dopo un delicato intervento. Bruciano anche le Madonie, dove ben visibili dalla statale 120 si notano una serie di piccoli roghi nelle campagne, tenuti sotto controllo da Forestali e Protezione Civile.