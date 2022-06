Una donna di 75 anni è stata trovata morta questa mattina nella sua casa in via Garibaldi a Vittoria. La donna era morta da molti giorni, forse quasi un mese; il cadavere era in stato di decomposizione. La donna viveva da soila. Ad intervenire sono stati i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno forzato la porta dell'appartamento dove abitava la donna.