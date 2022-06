Covid, forte aumento di positivi nel Ragusano: 3.656 in totale

Oltre duecento positivi in più al Covid nel Ragusano rispetto al giorno precedente: il rapporto Asp del 29 giugno registra, infatti, 3.656 positivi contro i 3.422 del giorno precedente. In isolamento domiciliare ci sono 3.377 persone, mentre 47 sono ricoverati in ospedale. Non si registrano nuovi decessi per cui il numero dei morti è sempre di 573. Contagi in forte aumento a Vittoria, Ragusa e Modica. Questo il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: 55 Acate, 57 Chiaramonte Gulfi, 202 Comiso, 21 Giarratana, 186 Ispica, 838 Modica, 15 Monterosso, 324 Pozzallo, 891 Ragusa, 107 Santa Croce Camerina, 326 Scicli, 587 Vittoria.