Circonvallazione di Catania, appaltati i lavori di riqualificazione

Nella prima settimana di luglio inizieranno i lavori di riqualificazione della Circonvallazione, un intervento di messa in sicurezza e miglioramento, allo scopo di eliminare i tanti pericoli di un'arteria trafficata e purtroppo spesso percorsa a velocità elevata. Lo rende noto il Comune di Catania, sottolineando in una nota che, nelle scorse settimane, l'esecuzione dei lavori è stata appaltata all'impresa C&P srl di Barcellona Pozzo di Gotto che ha offerto un ribasso del 28,808% sull'importo a base d'asta di 3.019.547,18 euro oltre 61.623,41 euro per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, aggiudicandosi la gara dell'Amministrazione comunale esperita sul mercato elettronico.

"A conclusione di un iter complesso - spiega l'assessore alle manutenzioni Pippo Arcidiacono - miglioriamo e mettiamo in sicurezza, sedici anni dopo gli ultimi lavori una delle arterie nevralgiche del traffico cittadino su si riversa il traffico veicolare di gran parte dei comune dell'area metropolitana diretto a Catania. Il progetto di riqualificazione avviato lo scorso anno assieme al sindaco Salvo Pogliese, propone un miglioramento qualitativo dell'infrastruttura, attraverso l'esecuzione di opere di ripristino degli otto chilometri dell'asse viario, da Monte Po a Ognina, con due carreggiate a doppio senso di marcia, da rifare completamente. Un particolare ringraziamento mi sento di farlo al direttore delle Manutenzioni comunali Salvo Leonardi, alla posizione organizzativa Giovanni Origlio e ai collaboratori che hanno lavorato con impegno per raggiungere l'obiettivo".