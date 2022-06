Comunali a Messina, terminata la conta dei voti dopo 17 giorni

Terminata dopo 17 giorni oggi pomeriggio la riconta dei voti per le elezioni amministrative a Messina.

Il presidente del seggio centrale elettorale, il magistrato Corrado Bonanzinga, ha comunicato la decisione finale: alla coalizione a sostegno del sindaco Federico Basile viene assegnato il premio di maggioranza, grazie al 45,12% dei voti ottenuti dalle sole liste che hanno superato lo sbarramento del 5%. Maggioranza assoluta in consiglio comunale dunque per Sicilia Vera (con Prima l'Italia), con ben 20 consiglieri. Domani ci sarà la proclamazione di tutti e 32 consiglieri.