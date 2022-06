Giovane di 26 anni muore a Petrosino dopo il bagno

Un 26enne, di nazionalità tunisina, è morto nel mare di Petrosino, nei pressi di Lido Sibiliana. Secondo quanto emerso in queste ore, nel tardo pomeriggio di ieri, dopo una giornata di lavoro, il giovane aveva deciso di farsi un bagno, quando ad un certo punto alcune persone hanno notato un corpo galleggiare in acqua, per poi sparire.

Vengono immediatamente chiamati i soccorsi. Per individuare il corpo, che verrà recuperato nella tarda serata, è intervenuta la Guardia Costiera, i Sommozzatori, i Vigili del Fuoco. (