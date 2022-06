Modica, l’arcivescovo di Palermo conclude i festeggiamenti in onore di San Pietro

E’ stato l’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, a celebrare la messa solenne che, mercoledì sera, a Modica, ha concluso i festeggiamenti religiosi in onore del patrono, San Pietro. Per l’arcivescovo un tuffo tra coloro che sono stati i suoi parrocchiani e i suoi collaboratori nei sette anni in cui don Corrado è stato parroco di San Pietro prima di essere chiamato da Papa Francesco al nuovo, prestigioso incarico. Don Corrado, nella sua omelia, ha parlato della intima gioia per la partecipazione alla festa religiosa di San Pietro in quella che è stata la sua “casa”. Per questo ha ringraziato Frate Antonello e gli altri parroci che lo hanno voluto come testimone di un momento importante per la città. Don Corrado ha parlato della forza dirompente della fede rifacendosi anche alla iconografia della statua di San Pietro. “Nel 1893, per noi modicani – ha affermato l’arcivescovo – Benedetto Civiletti raffigurò un San Pietro non seduto su un trono, ma compassionevole e partecipe della sofferenza del disabile. San Pietro forte di quella fede che ha guidato la vita dei giudici Rosario Livatino e Paolo Borsellino; del sacerdote Giuseppe Puglisi. Quella stessa fede che, in questa comunità, abbiamo trovato in tante persone che hanno costituito esempio da seguire”.

A conclusione dell’omelia il “grazie” a Don Corrado da parte di Frate Antonello che dal 1° Agosto svolgerà la sua missione pastorale in un’altra parrocchia in seguito al valzer di nomine del vescovo di Noto. “Ho iniziato grazie a Don Corrado la mia esperienza in questa meravigliosa parrocchia e la concludo con lui. Per me un grande privilegio”.