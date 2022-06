Modica, emergenza rifiuti: ticket per il parcheggio e slalom tra la spazzatura

L'emergenza rifiuti non conosce pudore, soprattutto perchè c'è anche chi approfitta del momento per depositare dove non dovrebbe pure l'organico che, di regola, dovrebbe essere ritirato da chi ha in appalto il servizio di igiene urbana. La foto è stata scattata in corso Umberto, a Modica, accanto ad una colonnina per i ticket parcheggi. Non si comprende, in questo caso, nè la collocazione, nè il tipo di rifiuto conferito. Sarebbe opportuno qualche controllo in più e, soprattutto, adoperarsi per risolvere una situazione che rischia di affossare il turismo e di distruggere l'immagine delle città del Sud Est.

I Comuni iblei stanno, intanto, inviando la spazzatura fuori dalla Sicilia. Il Comune di Modica ha fatto partire ieri un camion per la Campania e un altro partirà domani con il carico previsto in base al tonnellaggio stabilito.