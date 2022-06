Covid, nel Ragusano nessun decesso ma contagi in salita

Nessun decesso Covid in provincia di Ragusa nel bollettino Asp di giovedì 30 giugno, ma si si registra un altro aumento dei positivi, che in 24 ore salgono a 3.873 rispetto ai 3.656 di ieri; 3.815 sono in isolamento domiciliari mentre i ricoverato sono 58 contro i 47 di mercoledì. Il numero dei morti resta fermo a 573. Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: Acate 62, Chiaramonte 57, Comiso 228, Giarratana 24, Ispica 189, Modica 860, Monterosso Almo 15, Pozzallo 351, Ragusa 924, Santa Croce Camerina 114, Scicli 340, Vittoria 651.