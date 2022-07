Missile russo su un condominio di Odessa: 17 morti

Diciassette persone sono state uccise da un bombardamento dell'esercito russo su un condominio ad Odessa. Lo ha reso noto il portavoce dell'amministrazione militare di Odessa, Sergei Bratchuk, aggiungendo che il missile è stato lanciato da un aereo proveniente dal Mar Nero.Intanto il presidente Zelensky, nel discorso serale di ieri, ha elogiato le forze armate per aver respinto il nemico sull'Isola dei Serpenti. "Passo dopo passo - ha detto - li spingeremo fuori dal nostro mare, dalla nostra terra, dal nostro cielo".

Il presidente americano Joe Biden insieme a tutto l'Occidente si schiera ancora una volta al fianco dell'Ucraina, mentre il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov parla di un ritorno della "cortina di ferro". A candidarsi come nuovo mediatore è Il presidente indonesiano Widodo, che afferma di aver consegnato a Putin un messaggio di Zelensky.

Sul campo, intanto, i russi annunciano il ritiro dall'isola dei Serpenti 'per non ostacolare gli sforzi Onu' sull'export del grano. Le autorità filo-russe riferiscono che la prima nave mercantile ha lasciato il porto di Berdyansk con 7.000 tonnellate di grano, "dirette verso Paesi amici".