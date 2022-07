Covid, nel Ragusano aumento vertiginoso di contagi: sono quasi 4.500

Salgono in maniera vertiginosa i contagi Covid nel Ragusano. In 24 ore le persone positive al virus sono 573 in più rispetto al giorno precedente. Nel rapporto Asp del 1° luglio i positivi, in totale, sono 4.446 rispetto ai 3.873 del giorno prima. In isolamento ci sono 4.381 persone mentre i ricoverati in ospedale sono 65 rispetto ai 58 del giorno precedente. Incrementi molto preoccupanti a Ragusa, che supera quota mille, a Vittoria, Modica, Scicli e Comiso. Nessun nuovo decesso per cui il numero dei morti è sempre di 573, Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 71 Acate, 69 Chiaramonte Gulfi, 279 Comiso, 27 Giarratana, 207 Ispica,

978 Modica, 17 Monterosso, 367 Pozzallo, 1055 Ragusa, 128 Santa Croce Camerina, 382 Scicli, 801 Vittoria.