Pachino invasa dall'immondizia, la sindaca bonifica e accusa i maleducati

Dall’inizio di questa settimana è partita la bonifica straordinaria dei cumuli dei rifiuti che si sono formati anche in alcune contrade del territorio pachinese. Si è intanto intervenuti nelle contrade Punto Rio e Granelli ma sono tante le discariche a cielo aperto nel nostro territorio. Nei prossimi giorni di procederà in contrada Volpiglia e nei pressi dello stadio.

Le foto allegate sono solo una minima parte di quelle scattate dagli operatori.

“Quando cambierà la mentalità di questi maleducati? E chissà quanti di loro, dalla scarsa moralità - dichiara la sindaca Carmela Petralito - sono magari tra i leoni della tastiera che si lamentano per un aumento della tassa dei rifiuti che, per le famiglie pachinesi, quest’anno comunque non ci sarà? I tanti cittadini pachinesi onesti fino a quando dovranno pagare, da tutti i punti di vista, prezzi altissimi per questi individui che provocano anche danni gravissimi all’ambiente?

Noi cercheremo di fare la nostra parte ma contro l'idiozia la battaglia è assai difficile. A breve adotteremo ulteriori provvedimenti per cercare di contenere l’espandersi del fenomeno del moltiplicarsi delle discariche a cielo aperto, che è purtroppo comune anche a realtà a noi vicine”.