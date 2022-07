Una visita a sorpresa, inaspettata per Gian Piero Gasperini, arrivato a Marzamemi, insieme alla moglie ed un gruppo di amici. Con l'allenatore dell'Atalanta, anche il portiere Graziano Piagnarelli, adesso osservatore della squadra di Bergamo. La comitiva ha effettuato una escursione in barca (il proprietario è Gianpippo Carnemolla) per visitare oltre il borgo marinaro di Pachino, anche Vendicari e Portopalo di Capo Passero.