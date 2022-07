Domani lo stato maggiore dell'Udc a Modica: pure Cesa per sostenere Abbate

Domani, alle ore 18, Lorenzo Cesa, segretario nazionale dell'Udc, incontrerà a Modica (RG), a Corso Umberto I

268, i dirigenti regionali dell'Udc. Sarà l'occasione, si legge in una nota, per presentare il nuovo progetto politico del partito che avrà come protagonista Ignazio Abbate, candidato dell'Udc per la provincia di Ragusa alle prossime elezioni regionali della Sicilia. All'incontro, oltre al candidato Ignazio Abbate e al segretario nazionale Lorenzo Cesa, saranno presenti Decio Terrana, segretario regionale dell'Udc, Mimmo Turano, assessore regionale alle Attività Produttive, Totò Cordaro, assessore regionale Ambiente e Territorio, Daniela Baglieri, assessore regionale all'Energia, Roberto Lagalla, sindaco di Palermo, e Silvio Meli, coordinatore provinciale dell'Udc. Lo comunica l'ufficio stampa nazionale dell'Udc.