Marco La Rosa è il presidente del Trapani Calcio: "Ho grande entusiasmo"

Ora anche sul piano formale Marco La Rosa è il neo presidente della società FC Trapani 1905. Dopo avere definito lo scorso 14 giugno il passaggio delle quote societarie (il 70 per cento è di La Rosa, il 30 dell'ex presidente Michele Mazzara) il nuovo vertice della società granata si è insediato con l'inizio della nuova stagione sportiva 2022/2023. "Arrivo a Trapani con grande entusiasmo - ha detto La Rosa, già da diverse settimane al lavoro per definire management e aspetti sportivi - e con la voglia di dare a questa importante piazza quella serenità e quella solidità che tutti auspicano. La mia parola d'ordine è condivisione. Di un progetto, di scelte e di obiettivi con e per la città di Trapani". Il progetto sportivo del nuovo Trapani sarà presentato ufficialmente dal presidente La Rosa e dal nuovo management nel corso di una conferenza stampa che si terrà giovedì 7 luglio alle 17 presso la Sala Stampa "Franco Auci" dello Stadio Provinciale di Trapani.