Gemellaggio tra Urbino e Comiso: le tradizioni culturali delle Marche e della Sicilia in un "dialogo tra artisti"

Dal 5 all’11 luglio, la città di Urbino ospiterà la mostra collettiva “Da Comiso a Urbino: dialogo tra artisti”, organizzata dalle associazioni “L’Arte in Arte” di Urbino e dall’associazione “Arteinsieme” di Comiso dal titolo Artisti delle due città esporranno presso la Galleria Civica Albani (via Mazzini, 7). Il vernissage è stato fissato per le 18,15 di martedì 5 luglio.

L’inaugurazione della mostra sarà preceduta da una cerimonia di gemellaggio tra le due città, che si terrà presso la Sala Castellani (Collegio Raffaello), alle 17,30. A suggellare il gemellaggio saranno la presidente di “L’Arte in Arte”, Susanna Galeotti e il presidente di Arteinsieme, Marcello Nativo, alla presenza del sindaco di Urbino, Maurizio Gambini e del presidente dell’associazione Vivere con l’Arte Agnese Vastano. Il gemellaggio si inserisce nell’abito delle celebrazioni per i seicento anni dalla nascita di Federico da Montefeltro, duca di Urbino.

Ad esporre, nella prestigiosa Galleria Albani saranno gli artisti urbinati Susanna Galeotti, Oliviero Gessaroli, Laura Scopa, Fulvio Paci, Alessio Spalluto, Giancarlo Lepore e gli ospiti comisani Silvana Amarù, Giovanni Aquila, Nino Arcidiacono, Rosetta Giombarresi, Giuseppe Marino, Stella Meli, Marcello Nativo, Enzo Napolitano, Beatrice Nicosia, Sara Occhipinti, Saverio Ricordo, Nuccia Sileci, Giovanni Vapore, Pina Zago. A curare l’allestimento sono stati Susanna Galeotti, Oliviero Gessaroli e Marialuisa Occhione, responsabile delle attività culturali di ArteInsieme.

Durante la cerimonia di gemellaggio alcuni artisti di Arteinsieme (Giovanni Aquila, Silvana Amarù, Beatrice Nicosia, Sara Occhipinti, Saverio Ricordo) doneranno delle opere alla città di Urbino.

Il gemellaggio tra le due città d’arte suggella un percorso iniziato quasi tre anni fa, nel dicembre 2019. In quell’occasione, sei artisti urbinati, con la presidente Susanna Galeotti e il vice, Oliviero Gessaroli, portarono le loro opere a Comiso. L’8 dicembre 2019, nell’aula consiliare del comune, venne sottoscritto il gemellaggio (nella foto). La pandemia, da lì a qualche mese, bloccò la seconda parte del progetto culturale. Ora, dopo una lunga attesa, questo importante momento di scambio tra due importanti scuole artistiche italiane potrà essere attuato.