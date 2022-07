Covid, Iss: in Italia salgono i ricoveri e aumenta l’incidenza dei contagi

Secondo i dati del monitoraggio settimanale Istituto superiore di sanità-ministero della Salute gli italiani positivi al Covid sono quasi un milione. Stanno inoltre aumentando l’indice di trasmissibilità e incidenza dei contagi. Anche i ricoveri sia nei reparti ordinari e sia in terapia intensiva, con 264 pazienti, sono in aumento. Le vittime oggi sono 72, in aumento rispetto alle 59 di ieri. I nuovi contagi Covid registrati nelle ultime 24 ore sono 86.334, su 316.040 tamponi effettuati tra molecolari e antigenici.