Presentato a Belpasso il volume "La Divina Commedia di don Procopio Ballaccheri

L’evento letterario di presentazione del Cortile “Russo Giusti” di Belpasso ha riservato parecchie sorprese e “fuori programma” per il pubblico presente.

Inserito tra i principali eventi estivi organizzati dal Comune di Belpasso, “l’appuntamento è stato l’occasione per rivivere le affascinanti atmosfere del ‘cortile’ più amato dai Belpassesi – ha detto il sindaco Daniele Motta - location recentemente valorizzata dalla mia Amministrazione grazie all’impegno profuso dal mio vice sindaco, Tony Di Mauro, con alcuni lavori strutturali, di efficentamento e mantenimento”.

Si presentava, con i curatori Sarah Zappulla Muscarà ed Enzo Zappulla, “La Divina Commedia di don Procopio Ballaccheri” di Nino Martoglio. Il testo, definito “commedia a rovescio” già di per sé esilarante, per di più letto egregiamente dalla bravissima attrice Francesca Ferro, è stato di certo il protagonista della serata.

Qualcuno del pubblico presente, tra cui il segretario del Comitato Nazionale Martogliano, Gaetano Strano, e una vasta delegazione dell’Associazione Athena con la neo presidente Rita Nicoloso, ha poi commentato: “è come se Nino Martoglio stesso fosse stato qui stasera con tutto il suo carico di genialità artistica, acume letterario e veridicità giornalistica”.

Se così è stato il merito deve essere attribuito, di certo, agli interventi della prof.ssa Muscarà, ordinaria di Letteratura Italiana all’Università di Catania e dell’Avv. Zappulla, presidente dell’Istituto di Storia dello Spettacolo Siciliano. Da studiosi e profondi conoscitori del grande autore Martoglio, hanno avuto la capacità di far immergere il pubblico nelle trame dell’opera raccontando particolari inediti e poco conosciuti. Il talento attoriale di Francesca Ferro nelle letture ha poi dato quel perfetto contrappeso pratico alle spiegazioni teoriche. Anche il “fuori programma” dedicato ai noti genitori, Turi Ferro ed Ida Carrara, ha rapito il pubblico che ha calorosamente applaudito l’intimo racconto dell’attrice.