Caltagirone, domenica 3 luglio alla Villa comunale la rassegna musicale “RockinKalat”

Domenica 3 luglio, a partire dalle 18, alla Villa comunale di Caltagirone (ingresso libero), nell’ambito degli eventi promossi e/o patrocinati dal Comune di Caltagirone per allietare la stagione estiva e catalizzare interesse e attenzione sulla città della ceramica, appuntamento con la rassegna musicale “RockinKalat”, organizzata da Franco Schiavone, Dario Cusumano e Omar Ibara.

La serata, presentata da Molly Narciso, sarà caratterizzata dalle “performance” di: IronPig, Frijda, Butijah, Pink Avenue e Scarlett Margot. Special guest Deh Delirium Tremens. Main star Pino Scotto in una nuova tappa del “Dog Eat Dog Tour”. Sul palco il rocker sarà affiancato dalla band e porterà i suoi storici successi, oltre ai brani dell’ultimo album “Dog Eat Dog”, che rappresenta un percorso musicale che parte dagli anni ’70 per arrivare ai giorni d’oggi, con testi che vogliono far riflettere l’ascoltatore sull’egoismo e la superficialità del mondo odierno. Il pomeriggio e la serata saranno altresì caratterizzati dalla presenza di giochi per bambini a cura dell’associazione “Ricreiamo Caltagirone”.