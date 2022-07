A Canicattini Bagni in piazza Borsellino “Final Show” della Street Academy

Al via il primo appuntamento del XIX Festival del Mediterraneo organizzato dal Comune di Canicattini Bagni, Assessorato allo Spettacolo, Cultura e Turismo, che da luglio a settembre animerà l’estate canicattinese con musica, teatro, danza, manifestazioni legate alle tradizioni della città, sagre enogastronomiche, incontri e letture.

Primo appuntamento del cartellone delle manifestazioni promosse con la collaborazione delle realtà associative, imprenditoriali e professionali della città, che nei prossimi giorni saranno ufficializzate e rese pubbliche, come assicurano il Sindaco Paolo Amenta e l’Assessore Sebastiano Gazzara, si avrà domenica 3 luglio 2022 con la 7° edizione del “Final Show dell’A.S. D Street Academy” di Stacy Fazio in Piazza Borsellino con inizio alle ore 20:30.

Sarà un momento emozionante risalire su un palco dopo due anni di ristrettezze dovute all’emergenza Covid, per la Street Academy, arrivata quasi al decennale di vita essendo nata nel 2013, ma la Direttrice artistica Stacy Fazio e gli insegnanti dei vari corsi (danza, yoga-flex, pilates, ginnastica posturale, zumba fitness, zumba gold, zumba kids, e kids jr, functional trainer, total body, danza area, propedeutica, danza classica, gioco danza, danza moderna, hip hop, popping, locking, breax dance, balli di gruppo, difesa personale, arti marziali, boxe e kick boxing, danze caraibiche), Filippo Neri Di Stefano, Martina Saraceno, Oriana Patanè, Raffaele Micale, Teresa Agricola, Lorenzo Formica, Fabio Sole, Marikò, e il coach e preparatore agonistico Claudio Vasile, hanno saputo motivare i proprio giovani allievi.

Lo spettacolo di domenica in Piazza Borsellino oltre a testimoniare il grado di preparazione raggiunto durante l’anno con l’esibizione dei vari corsi della Street Academy, ha altresì l’obiettivo di trasmettere alla città la gioia di ritornare alla normalità dopo il Covid, con un grande musical “Aladdin” tratto da un film d’animazione della Walt Disney.