Nuovo assessore alla Pesca a Portopalo: è Santino Quartarone

New entry nella giunta comunale di Portopalo di Capo Passero. Il sindaco Montoneri non ha prso tempo a rimpiazzare l'assessore alla Pesca, Salvatore Taccone, che si era dimesso ad inizio della settimana. Al suo posto li subentra Santino Quartarone, impiegato comunale in pensione. Alle amministrative del 2018, Quartarone fu vicino ad una sua candidatura per il Consiglio nella lista civica a sostegno di Montoneri. Poi non prese parte alla competizione elettorale.