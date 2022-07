Scavi in area archeologica del Siracusano: condannato imprenditore

Il gup del Tribunale di Siracusa ha condannato a due mesi e al pagamento di 22 mila euro di ammenda il titolare dell'impresa Costa Saracena srl, ritenuto responsabile dei lavori di scavo e sbancamento in alcune aree di demanio marittimo a Punta Castelluccio, ad Augusta, eseguiti nel giugno del 2020. Il processo è stato celebrato con il rito abbreviato. Il gup, inoltre, ha rinviato a giudizio tre tecnici, che hanno scelto di essere giudicati con il rito ordinario.

"I lavori di sbancamento, con profondita' fino a 10 metri dal livello naturale - dicono da Legambiente, costituitasi parte civile nel procedimento - hanno colpito e stravolto profondamente una preziosa area di interesse archeologico, nonche' sottoposta a vincolo paesaggistico". A Punta Castelluccio c'e' un sito archeologico di grande rilevanza che comprende un insediamento neolitico, un insediamento e necropoli protostorica (X-IX a.C.);

un'area di rinvenimento di ceramica greca; i resti di strutture murarie e frammenti fittili di eta' tardo- imperiale; un'area di rinvenimento di eta' bizantina. "Purtroppo - sottolinea Legambiente - questo primo risultato dell'azione penale non restituisce alla collettivita' il bene deturpato ne' elimina la selvaggia cementificazione della Costa Saracena perpetrata in questi decenni".