Isola delle Femmine, donata alla Casa Museo Joe Di Maggio la palla da baseball autografata dal campione

In occasione della visita a Isola delle Femmine di una delegazione di cittadini italoamericani di Pittsburg e Martinez (California), guidata dal vicepresidente di Italian American Club of Pittsburg, CA, Vince Ferrante, la famiglia Scala - Aiello, tramite la piccola nipote Ysabel Scala, hanno donano alla Casa Museo Joe Di Maggio, la palla da baseball autografata con dedica dal leggendario campione originario di Isola delle Femmine ricevuta da Rosa Aiello a Roma presso la Farnesina il 27 aprile 1993.

Il prezioso cimelio è stato consegnato ad Agata Sandrone presidente della sede locale di BCsicilia Isola delle Femmine e curatrice della Casa Museo Joe Di Maggio.

Alla cerimonia di consegna hanno partecipato un gruppo di cittadini isolani con il presidente di Friends of Isola delle Femmine, Stefano Bologna.