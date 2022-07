Modica, interrogazione M5S su evoluzioni di scooter nel centro storico

Un’interrogazione urgente a risposta scritta a firma del Consigliere Comunale del M5S, Marcello Medica, avente ad oggetto “disturbo della quiete pubblica e pericolo per l’incolumità pubblica a causa di motocicli” è stata presentata nei giorni scorsi all’attenzione del Presidente del Consiglio Comunale, Carmela Minioto, del Commissario straordinario, Domenica Ficano e del Comandante di Polizia Municipale, Rosario Cannizzaro.

Il Consigliere Medica evidenzia come negli ultimi tempi si siano intensificate le segnalazioni da parte di cittadini residenti di tutti i quartieri della città e particolarmente del centro storico, che lamentano da tempo il disturbo della quiete pubblica, soprattutto nelle ore notturne, per opera di motorini rumorosi che oltre al fastidio costituiscono una grave minaccia all’incolumità di persone e mezzi per l’alta velocità e per il continuo scorrazzare lungo strade cittadine anche in ore in cui il traffico di veicoli e pedoni è più intenso.

Inoltre, il Consigliere Comunale fa presente il permanere di tali condizioni irrisolte nonostante le lamentele esposte sui social, e in questi giorni la stesura da parte degli stessi cittadini di petizioni al Prefetto di Ragusa e alle forze dell’ordine affinché affrontino e risolvano la grave situazione ad oggi ancora permanente.