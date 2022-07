Palazzolo Acreide, per due giorni il tesseramento in Fratelli d'Italia

Due giorni per il tesseramento in Fratelli d'Italia a Palazzolo Acreide, ad annunciarlo i consiglieri comunali Francesco Tinè dirigente provinciale e Anna Maria Messina che hanno aderito al partito lo scorso anno.

L'appuntamento è per lunedì e martedì presso la sala ex biblioteca di corso Vittorio Emanuele dalle ore 18:00 alle ore 20:00. Sarà l'occasione per ritrovare i numerosi simpatizzanti che vogliono avvicinarsi al neo nato gruppo palazzolese e che coinvolgerà anche l'area degli Iblei con la presenza di alcuni tesserati delle cittadine limitrofe.

Saranno presenti i rappresentanti provinciali del partito, con in testa Luca Cannata prossimo candidato alle regionali di novembre, già sindaco di Avola per due mandati e reduce dall'ottimo risultato delle amministrative che hanno visto l'on. Rossana Cannata affermarsi con un successo netto al primo turno, frutto del buon lavoro svolto e dell'amministrazione che ha visto cambiare il volto della città in pochi anni.