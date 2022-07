Floridia, con la moto contro lo spartitraffico: in coma un cuoco di Solarino

Tragedia della strada la scorsa notte a Floridia. Un giovane cuoco che procedeva verso Solarino, si è schiantato contro il cordolo dello spartitraffico di corso Vittorio Emanuele, nel quartiere della Marchesa. L'impatto è stato micidiale ed il motociclista è finito a terra sull'asfalto. Sono stati alcuni automobilisti in transito sulla Floridia - Solarino a chiedere l'intervento dei soccorritori. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 e una gazzella dei carabinieri. Il cuoco è stato trasportato al Pronto soccorso dell'Umberto I°, ma viste le sue gravissime condizioni, è stato ricoverato in rianimazione. L'uomo è in coma e sta lottando tra la vita e la morte. L'incidente è accaduto intorno alle 3,15. Il motociclista che lavora in un ristorante di Noto, stava rientrando nella sua abitazione di Solarino. Adesso al vaglio dei carabinieri ci sono alcunifilmati registrati dalle telecamere della zona. Gli investigatori dovranno ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.

Leandro Messina