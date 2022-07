Rosolini, ripulita la vasca del Parco di Verde a Valle

Si lavora sotto il sole e con un'afa insopportabile a Rosolini, alla vigilia degli eventi d'estate che cominceranno domani sera nel Parco di Verde a Valle con uno spettacolo promosso dall'Associazione 'Spazio 2' con inizio alle 20,30. Si tratta di una grande festa dopo 2 anni di pandemia che ha messo in ginocchio pure il mondo dello spettacolo.

Gli sforzi dell'amministrazione Spadola, a corto di denaro per il dissesto finanziario del Comune, sono incentrati nel garantire i servizi essenziali, per consentire gli eventi.

Ed è proprio nel Parco Giovanni Paolo II che si stanno concentrando gli sforzi di volontari e volontarie. "Ringrazio quanti si stanno spendendo con il cuore e con le proprie tasche per 'rianimare' Rosolini -dice il sindaco Spadola - Una città che merita di essere amata e rispettata, governata nel passato con una disinvoltura che non oso definire. In queste ore si sta ripulendo la vasca del Parco e vi assicuro che non si tratta di un intervento di poco conto e con l'arrivo di settembre la ritinteggeremo con materiali che si usano nelle piscine moderne, evitando così che si formi del muschio. Toglieremo anche i pesci che con queste temperature africane rischiano di morire. Ribadisco il mio grazie a tutti coloro che ci aiuteranno ad allestire le manifestazioni estive. Il 'maltempo' finanziario passerà, perchè noi siamo l'amministrazione del fare e teniamo d'occhio anche i conti'.