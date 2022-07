Quartieri di Acate a secco, appello del sindaco: evitiamo di sprecare acqua

Interi quartieri di Acate da alcuni giorni sono senz’acqua. A determinare il disservizio una guasto alla rete elettrica, ora risolto, ma servirà ancora del tempo prima che il serbatoio comunale torni a riempirsi. In soldoni i disagi non termineranno a breve. Ecco perché il sindaco Giovanni Di Natale, oltre ad assicurare la fornitura con un’autobotte ai nuclei familiari a secco, ha lanciato un appello ai cittadini affinché evitino ogni forma di spreco : “Qualcuno continua a lavare macchine, terrazze e facciate, a riempire piscine, senza tener conto di chi l’acqua non ce l’ha.”. Si potrebbe obiettare: ma non si potrebbe vigilare? Facile a dirsi. Perché lo stesso Di Natale precisa con rammarico : “ La carenza di personale del corpo dei vigili urbani, ridotti a fare turni singoli, impedisce il controllo del territorio che ci consentirebbe di avvisare quei cittadini ignari del problema e di multare gli eventuali spreconi che pur conoscendo la situazione, pensano solo a soddisfare i propri bisogni. Si invitano tutti i cittadini ad un uso proprio e parsimonioso dell’acqua”.