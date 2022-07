Covid, nel Ragusano registrata lieve diminuzione dei contagi

Lieve calo per i positivi al Covid nel Ragusano e nessun nuovo decesso nelle ultime 24 ore. Secondo il report dell'Asp del 2 luglio i positivi sono 4.234 (ieri erano 4.446): 4171 si trovano in isolamento domiciliare, 63 ricoverati in ospedale. I morti, dall'inizio della pandemia, sono sempre 573. Questo il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: 65 Acate, 61 Chiaramonte, 259 Comiso, 27 Giarratana, 197 Ispica, 922 Modica, 16 Monterosso,

370 Pozzallo, 984 Ragusa, 125 Santa Croce Camerina, 364 Scicli, 781 Vittoria.