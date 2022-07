Naro, intimidazioni alla Coop Livatino: sit in nei terreni confiscati alla mafia

L’associazione “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino Onlus” nel ribadire la Piena ed Incondizionata Solidarietà alla cooperativa “Rosario Livatino – Libera Terra” nelle persone del Suo Presidente, dei Soci e dei Lavoratori destinatari di una serie impressionante di danneggiamenti intimidatori ad opera dei soliti vigliacchi criminali che non vogliono perdere il controllo del territorio ed il possesso dei beni che gli sono stati confiscati dopo il sequestro avviato negli anni ’80 dal Giudice Rosario Livatino, invita ad aderire all’iniziativa lanciata dal “Cartello Sociale” di Agrigento per la mattinata di martedì 5 luglio in contrada Gibbesi in territorio di Naro (Ag) sui terreni confiscati ed affidati alla cooperativa “Rosario Livatino – Libera Terra”. L’iniziativa prevede un sit-in simbolico che vuole ribadire che i Cittadini, la Società Civile, l’Associazionismo e le Istituzioni ci sono e hanno pieno diritto a stare e lavorare senza condizionamenti sui terreni confiscati alla criminalità mafiosa e non che sono “Casa Nostra”.

L’Invito è esteso a Tutti e soprattutto alle massime Istituzioni, Associazioni e ai Cittadini di tutta la Provincia se non dalla Regione per far capire che la Giustizia sta dalla parte di chi si riconosce nei valori della Cooperativa e del Giudice Beato Rosario Livatino.