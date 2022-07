Pensionato colto da malore in campagna, primo morto per il caldo a Rosolini

Prmo morto per il grande caldo a Rosolini. Il fatto è avvenuto oggi a mezzogiorno in un appezzamento di terreno, nelle vicinanze della scuola La Pira. La vittima è un pensionato di 80 anni. Si tratta di Antonio Lorefice. Secondo quanto riferito dagli investigatori, la vittima era andata questa mattina nella sua proprietà. Avrebbe dovuto eseguire dei lavori di decespugliamento, quando si è sentito male all'improvviso. Da rivelare che a quell'ora a Rosolini la temperatura oscillava tra i 35 ed i 37 gradi, con un'aria irrespirabile per l'afa. L'uomo si è accasciato per terra, mentre. sul posto è arrivata un'ambulanza del 118. I tentativi di rianimarlo sono stati inutili.Il medico legale ha eseguito un'isezione sommaria sul cadavere, stabilendo che si è trattato di un arresto cardiocircolatorio. Il corpo di Lorefice è stato restituito alla famiglia e portato nell'abitazione della vittima in via Minghetti.