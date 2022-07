Siracusa, è morta la giornalista Raffaella Mauceri

Si è spenta, a Siracusa, a seguito di una malattia, Raffaella Mauceri, giornalista, scrittrice ed editrice, femminista storica siracusana, esperta di Women's studies, fondatrice, nel 1996, del primo centro a Siracusa per donne e minori vittime di violenza, maltrattamenti e abusi.

"È stata una giornalista tenace, che ha dedicato il suo impegno non solo professionale a favore dei diritti delle donne e della parità di genere. Sarà difficile occupare il vuoto che lascia nella nostra città", commenta, il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, che a nome dell'Amministrazione e dei siracusani si unisce al cordoglio per la morte di Raffaella Mauceri. "In un Paese in cui, come vediamo ancora oggi, i diritti della persone più deboli stentano ad affermarsi, Raffaella Mauceri - prosegue il sindaco Italia - ha rappresentato un punto di riferimento per le donne che lottano e rivendicano il loro ruolo nella società in una posizione di parità. Tra queste, soprattutto quelle che sono state e sono vittime di violenza. Un impegno costante, nato negli anni in cui prendeva piede il femminismo e che ha portato avanti per tutta la vita con la stessa passione e competenza. Sono certo che Siracusa saprà ricordarla nella giusta maniera"