Regionali, Floridia (M5s): mia esperienza di governo è valore aggiunto

"Il nostro è un campo progressista, aperto al civismo e a chi si riconosce nei nostri progetti. Tuttavia, non vedo possibilità di convergenza con chi non ha manifestato alcuna volontà di dialogare con il M5s e denigra provvedimenti come il reddito di cittadinanza che hanno salvato questo paese". Lo sottolinea Barbara Floridia, candidata pentastellata alle primarie di centrosinistra, in riferimento a una potenziale alleanza con +Europa e Azione qualora il risultato del 23 luglio premiasse il Movimento. "Sono molto contenta di potermi confrontare con Caterina Chinnici e Claudio Fava: i confronti pubblici serviranno non solo a scegliere il candidato, ma a fare una sintesi attraverso il dibattito", aggiunge Floridia.

"Sono tante le persone che devo ringraziare per avermi appoggiato in questo percorso, a cominciare da Giuseppe Conte. Con lui Giancarlo Cancelleri, Nuccio Di Paola, Luigi Sunseri. Per vincere queste primarie punto su quello che considero il mio valore aggiunto, ovvero l'esperienza di governo". Ad affermarlo è Barbara Floridia, candidata M5s alle primarie di coalizione per le Regionali siciliane, che a Palazzo dei Normanni ha inaugurato la propria candidatura. "È innegabile che il Movimento stia vivendo un momento particolare, ma in Sicilia siamo ancora molto forti - continua Floridia, - Mi viene da sorridere quando mi sento dare della straniera: la Sicilia è la mia regione e la mia ragione, conosco benissimo le dinamiche di questa terra.

Nella mia carriera mi sono sempre contraddistinta per la perseveranza, l'energia, la sicurezza, l'appartenenza. Le primarie sono uno straordinario esercizio di democrazia, è giusta la scelta di estendere ai 16enni la possibilità di votare perché li coinvolge attivamente nella politica anziché spingerli verso una disaffezione".

"Gli elementi che mi contraddistinguono rispetto a Caterina Chinnici e Claudio Fava sono freschezza e semplicità: la Sicilia ha bisogno di essere governata da persone energiche e giovani. Ad ogni modo, sono certa che se il risultato delle primarie dovesse premiare me da parte di entrambi ci sarà pieno appoggio alla mia corsa alle regionali". A evidenziarlo è Barbara Floridia, candidata alle primarie di coalizione per il M5s.