Ricciardi sul covid: virus aggressivo, il picco a fine luglio

L'attuale ondata di Covid-19 "è intensa, solo parzialmente diversa da quella che l'ha preceduta", per fine luglio è atteso "il picco. Le premesse non sono buone, a ottobre potremmo trovarci in condizioni di svantaggio". Lo afferma in un'intervista al Corriere della Sera Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro della Salute, Roberto Speranza. Lasciar dilagare il virus "è molto pericoloso per l'individuo e la collettività. Va bene accettare la convivenza ma continuando a combatterlo. Come? Vaccinandosi e adottando misure di sanità pubblica negli ambienti affollati, quindi mascherina, distanziamento e areazione", ha aggiunto Ricciardi.