Carabinieri, posti fissi stagionali aperti a Marzamemi e Agnone Bagni

A Marzamemi, frazione turistica di Pachino, e ad Agnone Bagni, frazione di Augusta, i Carabinieri hanno aperto due “Posti Fissi” stagionali. I presidi temporanei, frutto del coordinamento con la Prefettura di Siracusa e del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, rispondono alla necessità di una maggiore sicurezza nelle località balneari, ove durante i mesi estivi si registra un significativo aumento della popolazione residente e notevole flusso turistico.

Gli Uffici Stagionali rimarranno aperti fino al prossimo 31 agosto. Il presidio di Agnone Bagni, situato in uno stabile di proprietà privata al civico 29 del Lungomare Agnone Bagni, messo a disposizione dal Comune di Augusta, osserverà un orario d’apertura al pubblico che va dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 13:30 alle 18:30, mentre la vigilanza sarà effettuata con pattuglie a piedi ed automontate, con orari d’impiego flessibili, al fine di andare incontro alle esigenze di residenti, commercianti e turisti, per la prevenzione dei reati in genere. Il posto fisso di Marzamemi, collocato, come ormai tradizione, nello stabile di via Nuova messo a disposizione dal Comune di Pachino, ove per il periodo estivo viene allestita anche la Guardia Medica, garantirà la ricezione di denunce tutti i giorni dalle ore 16 alle ore 22 ed effettuerà servizi, in uniforme e in abiti civili per la prevenzione dei reati.

All’apertura del posto fisso di Marzamemi hanno partecipato il Sindaco del Comune di Pachino, l’Assessore al Welfare e l’Assessore alla Polizia Municipale, il Comandante della Compagnia di Noto e della locale Stazione nonché rappresentanti dei locali presidi della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale.