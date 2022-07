Frattamaggiore, dato alle fiamme mentre videochiama la fidanzata: è grave

Cosparso di liquido infiammabile e poi dato alle fiamme mentre, seduto su una panchina, stava videochiamando la sua fidanzata. A Frattamaggiore, in provincia di Napoli, in viale Tiziano, Nicola Lupoli, di 36 anni, è stato avvolto in pochi istanti dalle fiamme: il fratello arrivato sul posto, lo ha portato all'ospedale di Frattamaggiore. Per lui ustioni sul corpo e condizioni molto gravi. E' stato trasferito al centro grandi ustionati del Cardarelli e poi al Policlinico di Bari; per lui prognosi riservata e coma farmacologico. La videochiamata in corso con la fidanzata - particolare riferito dal Mattino - potrebbe forse aiutare a risalire agli autori del raid. La donna ha spiegato che mentre era in corso il colloquio è comparsa dal buio della notte un'ombra, che ha gettato il liquido sull'uomo e poi ha acceso il fuoco con un accendino. Indagini sul movente. L'uomo lavora come 'svuotacantine'. Il raid potrebbe essere la conseguenza di qualche lite dei giorni precedenti, ma non si esclude alcuna pista.