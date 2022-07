Modica, tornano le visite guidate gratuite nel centro storico: si parte il 15 luglio

Venerdì 15 luglio, alle ore 17,30, prenderà il via la terza edizione dell’iniziativa “Weekend a Modica”, che prevede visite guidate gratuite del centro storico di Modica Alta e Modica Bassa patrocinate dal Comune di Modica, rivolte non solo ai turisti ma a tutti coloro che desiderano scoprire la storia della città barocca e dei suoi monumenti UNESCO.

Si tratta di un appuntamento tanto atteso dai visitatori che, con grande entusiasmo, negli anni scorsi hanno partecipato numerosi alle passeggiate per il centro storico, accompagnati dalle guide turistiche abilitate della provincia di Ragusa. Un evento fortemente voluto dalla precedente Amministrazione Comunale, con in testa l'assessore Maria Monisteri, per valorizzare e promuovere la citta di Modica e per contribuire alla crescita culturale e turistica di tutto il territorio ibleo. Le visite guidate, della durata di un’ora e mezza circa, saranno offerte ai visitatori dal 15 luglio al 4 settembre nei seguenti orari: il venerdì pomeriggio alle 17,30; il sabato mattina e la domenica mattina alle 10,30; il sabato pomeriggio, a Modica Alta, alle ore 17,00.

Il percorso partirà sempre dall’Ufficio Turistico del Comune di Modica – Palazzo della Cultura (prima porta in basso a sinistra) secondo il seguente itinerario: Duomo di San Pietro, Museo Casa Natale di Salvatore Quasimodo, Castello dei Conti, Duomo di San Giorgio, Chiesa rupestre di San Nicolò Inferiore, Via Grimaldi e Palazzo Grimaldi.

Il percorso di Modica Alta includerà: la Chiesa di San Giovanni Evangelista, la terrazza belvedere del Pizzo, Corso Regina Margherita con le Chiese di San Ciro, San Martino e San Nicola ed Erasmo, l’Albergo dei Poveri, Piazza Santa Teresa, i palazzi Floridia, Tomasi Rosso e Polara, nonché il Duomo di San Giorgio.

Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio turistico del Comune di Modica al numero: 3466558227.