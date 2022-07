Sindacati Polizia penitenziaria: contagi Covid nel carcere di Augusta

Il Covid avanza anche all’interno del carcere di Augusta con 20 casi rilevati tra la popolazione detenuta e personale di polizia penitenziaria e decine di altri in isolamento fiduciario in attesa di sottoporsi al molecolare. A segnalare quanto sta accadendo nel carcere di contrada Piano Ippolito sono Nello Bongiovanni, dirigente nazionale del Sippe e Salvatore Santacroce dirigente Provinciale dell'USPP

“La casa di reclusione di Augusta sembra un odissea senza fine. Il Sippe e l'USPP da anni continuano a denunciare e difendere la tutela degli agenti, e per questo che subisce anche continue condotte antisindacali già segnalate alle competenti autorità”. A parlare è Nello Bongiovanni, dirigente nazionale del Sindacato polizia penitenziaria e Salvo Santacroce dirigente provinciale dell'USPP, sottolineando che non intendiamo fermarsi a maggior ragione adesso che è scoppiata di nuovo anche la difficile gestione della pandemia Covid 19 che, a quanto pare, ha fatto registrare casi di positività tra i detenuti e agenti. “Il personale ha paura di essere contagiato chiediamo subito la sanificazione e tamponi a tutto il personale di polizia penitenziaria purtroppo ci sembra che si agisce solo mettendo azioni per tutelare i vertici del carcere. Difatti facile è scrivere oppure ordinare difficile è constatare. Se è possibile l’attuazione in qualità di dirigenti, chiediamo di adottare delle nuove azioni e di dialogare soprattutto con i sindacati senza invece considerarli una minaccia”.