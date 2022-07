Covid, nel Ragusano calo di contagi ma più morti e ricoveri

Lieve calo di positivi ma aumento di ricoverati per Covid e decessi nel Ragusano. I morti, in totale, sono 577: nelle ultime 24 ore è deceduta una 82enne di Modica. I positivi, in totale, sono 4.560 (ieri erano 4.758) di cui 4.490 si trovano in isolamento domiciliare, 70 ricoverati in ospedale. Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 72 Acate, 58 Chiaramonte Gulfi, 276 Comiso, 30 Giarratana, 191 Ispica, 973 Modica, 19 Monterosso,

430 Pozzallo, 1.057 Ragusa, 128 Santa Croce Camerina, 419 Scicli, 837 Vittoria.