Catania, l’atleta paralimpica Valeria Pappalardo è la “Donna FIDAPA 2022”

È la campionessa italiana di nuoto paralimpico, Valeria Pappalardo, la Donna FIDAPA 2022 della sezione Porto dell’Etna.

A conferirle il premio la presidente, dott.ssa Piera Bonaccorsi, durante la Cerimonia delle Candele che si è svolta al Sant’Antonio Resort di Torre Archirafi alla presenza del sindaco di Riposto, dott. Enzo Caragliano, e della vicepresidente FIDAPA Distretto Sicilia, Letizia Bonanno.

Presenti alla serata: l’assessore alla Cultura, avv. Paola Emanuele; il dott. Gianni Panebianco, psicologo e psicoterapeuta ed esperto in autismo; le socie della sezione; la tesoriera distrettuale, Lucia Mio, e le presidenti delle sezioni della provincia di Catania.

Valeria Pappalardo è nata a Catania, ma per molti anni ha vissuto a Riposto. Fin da giovanissima è sempre stata una sportiva: ha praticato varie discipline, tra cui pallavolo e tennis. Nel 1990 iniziò a riferire ai medici alcuni strani sintomi agli arti inferiori, come un fastidioso formicolio. Ma è nel 1993, dopo la laurea in Scienze Politiche, che le viene diagnosticata la sclerosi multipla. Dopo un primo momento di grande sconforto – come racconta la stessa Valeria – iniziò un lento processo di rinascita e di convivenza con la malattia che non le ha impedito di frequentare due master (bilancio e amministrazione aziendale e management delle aziende sanitarie) e vincere tre concorsi, ma, soprattutto, non le ha impedito di dedicarsi alla sua grande passione: lo sport.

Oggi Valeria lavora all’USL Toscana Nord Ovest e pratica numerose discipline sportive paralimpiche che le hanno permesso di ottenere grandi risultati nel nuoto, nella scherma e nella pallanuoto. Il primo anno di nuoto paralimpico si è concluso con 8 medaglie (5 ori, 2 argenti ed 1 bronzo) ai campionati italiani.

“Valeria Pappalardo – spiega la Presidente Bonaccorsi – rappresenta una donna che ha intrapreso una battaglia importante, fatta di corpo, cuore ed anima. È un esempio per tutti, soprattutto per chi fatica ad emergere dallo sconforto di una malattia e dalla solitudine che questa spesso porta con sé. Valeria, di fronte alla dura realtà, è riuscita ugualmente a prendere in mano le redini della propria vita e a trasformare un evento negativo in qualcosa di positivo. Abbiamo voluto conferirle questo prestigioso premio perché è un esempio di grande forza e coraggio. Raccontare e valorizzare la sua storia è un dovere civico, morale e sociale che deve servire ad infondere speranza e fiducia a tante altre persone che lottano quotidianamente contro una malattia”.