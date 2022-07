Viagrande, Premio a Fm Italia: migliore radio in Sicilia 2022

Fm Italia è la migliore radio siciliana del 2022. Il riconoscimento è stato consegnato a Viagrande, Catania, nel corso della prima edizione del premio regionale Radio Tv. La radiovisione siracusana è stata scelta "per la qualità della sua produzione quotidiana che ne ha fatto un punto di riferimento leader nel territorio, con una formula incentrata sull'informazione di qualità, capace di dare voce al territorio ed affiancata ad una costante innovazione tecnologica". A consegnare il premio regionale è stato il patron della manifestazione, Ettore Tortorici. Il direttore di Fm Italia, Gianni Catania ha sottolineato: "Un successo da condividere con tutti i colleghi ed i collaboratori e che gratifica una proprietà attenta verso le innovazioni e coraggiosa nel proporre, anni addietro, un nuovo modello di radio basato sul talk e l'informazione". FmItalia è presente in radio, anche in Dab+ dove attivo, ed in TV (canale 15dt in hbbtv). Inoltre è possibile seguire la miglior radio siciliana anche in streaming su fmitalia.net, attraverso la app gratuita per smartphone, live sui social, in domotica sui sistemi Amazon Alexa e Google Next e sulla piattaforma Twitch. Gli altri premi sono andati a Domenico Cannizzaro (miglior voce maschile, Radio Time), Cristina Ruffino (miglior voce femminile, Studio 90 Italia), Elia Ragusa (miglior programma radiofonico, Il Cazz8), Cristiano Di Stefano (miglior conduttore) ed Antonello Musmeci (premio per l'eccellenza radiofonica).