Sole 24 ore, sondaggio sui governatori: Musumeci è settimo insieme a Fontana

Insieme a Napoli e Roma, il fondo classifica perde anche gli altri tradizionali protagonisti, perché a Catania il sindaco è sospeso dopo la condanna in primo grado per peculato, maturata da consigliere regionale, mentre a Palermo si è appena votato. Tra i Presidenti di Regione, oltre alla prima posizione di Zaia (da notare che è saldamente in testa al Governance Poll da 12 anni, cioè da quando nel 2010 conquistò la poltrona) fa riflettere il fatto che i governatori che lo seguono in classifica hanno conquistato tutti una caratura nazionale: Fedriga è indicato da molti come un possibile futuro leader della Lega e, nel frattempo è diventato anche il presidente della Conferenza delle Regioni, così come Bonaccini, da alcuni ritenuto se non il futuro segretario del PD, una ottima personalità da tenere in considerazione per i prossimi governi, o Toti che addirittura somma due funzioni, quello del presidente della Liguria e quella del segretario del partito nazionale Italia al Centro. Zaia è tallonato da un altro leghista, Massimo Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, con il suo exploit arriva al 68% e supera Stefano Bonaccini (Emilia Romagna), che scende di una posizione, pur mantenendo un solido livello di gradimento con il suo 65%. Eletto presidente della Regione Calabria il 29 ottobre 2021, a seguito della prematura scomparsa di Jole Santelli, Roberto Occhiuto è quinto, con il 58%, a parimerito con il governatore della Campania Vincenzo De Luca, che ha perso un punto percentuale rispetto allo scorso anno. Occhiuto guadagna 3,5% punti il proprio consenso rispetto ai risultati ottenuti alle urne lo scorso 3 e 4 ottobre. Interessante anche la settima posizione condivisa tra il Presidente della Lombardia Attilio Fontana e quello della Sicilia Nello Musumeci. Entrambi conquistano un 50% del consenso ed e' da notare che in queste due regioni si votera' nei prossimi mesi, in Sicilia in autunno ed in Lombardia ad inizio 2023.