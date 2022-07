Più di 450 mila euro stanziati per la manutenzione delle strade di Catania

Sono in corso a Catania lavori di manutenzione ordinaria, urgenti e necessari, per la messa in sicurezza delle strade comunali della città. Lo rende noto il Comune aggiungendo come nei mesi scorsi l'assessorato alle manutenzioni retto da Pippo Arcidiacono abbia indetto una gara per realizzare dossi sopraelevati e per sostituire parti di asfalto deteriorato con ampie ricuciture delle strade cittadine danneggiate. A eseguire i lavori per migliorare la sicurezza delle sedi viarie urbane è l'impresa Ing.Due srl di Agrigento, che effettuerà gli interventi stabiliti per una spesa complessiva di 467.685,44 euro, grazie all'aggiudicazione della gara d'appalto indetta dal responsabile delle manutenzioni comunali Salvo Leonardi con il funzionario Giovanni Origlio responsabile unico del procedimento. Gli operai dell'impresa, sotto la direzione dei lavori affidata al geometra comunale Orazio Parisi, sono già al lavoro da più di un mese, eseguendo lavori di risistemazione delle strade in tutta la città, secondo un articolato piano che investe sia le zone periferiche sia quelle centrali. In particolare sono già oltre un centinaio le ricuciture dell'asfalto danneggiato dall'usura e dalle piogge dei mesi scorsi eseguite grazie a un mezzo meccanico che evita il formarsi di nuove buche. Nei prossimi giorni si procederà con altre ricuciture dell'asfalto deteriorato e inizierà anche la realizzazione dei dossi artificiali di rallentamento per fronteggiare i rischi dell'alta velocità.