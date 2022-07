Enna, incendio minaccia abitazioni: due persone intossicate dal fumo

Un vasto incendio, scoppiato nel pomeriggio alle pendici di Enna sul versante Monte Cantina sta minacciando parecchie abitazioni. Due persone sono state trasportate in ospedale intossicate dal fumo.

Le fiamme hanno raggiunto il centro abitato, all’altezza di via dello stadio. Il fronte è partito dalla zona del santuario di Papardura. I residenti della zona hanno subito lasciato le case anche a causa del denso fumo oltre che per le fiamme in molti casi vicinissime alle ville della zona. Sul posto sono interventi i vigili del fuoco che hanno richiamato tutte le squadre disponibili anche da altri comuni.

Le fiamme che interessano le pendici sulle quali sorge la città, adesso si sono dirette sul versante di monte Cantina, praticamente a ridosso dell’abitato. Sul posto sta operando un elicottero mentre da terra sono all’opera anche le squadre dei volontari della Protezione civile ed i vigili urbani che stanno limitando il transito, mentre è stata chiusa la strada di Monte Cantina.