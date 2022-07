Sparatoria a Chicago alla parata del 4 Luglio: 6 morti

E' caccia all'uomo ad Highland Park, alla periferia nord di Chicago: almeno 6 morti e 31 feriti della sparatoria avvenuta durante la parata del 4 luglio. Secondo i media locali, la polizia sta pattugliando la zona alla caccia del killer, mentre ha avvertito gli abitanti di stare lontani dall'area della sparatoria.

"Non è sicuro qui, tornate a casa", hanno detto gli agenti alle persone che stavano partecipando alla parata.

L'autore della strage ha usato un fucile e ha sparato da un tetto: lo riferisce il New York Times citando fonti di polizia. L'Fbi è arrivata sul luogo della sparatoria per collaborare con la polizia locale.

"All'inizio pensavo fossero i fuochi d'artificio, non avevo capito che fossero spari". Lo ha raccontato alla Cnn una testimone della sparatoria alla periferia nord di Chicago. "Poi ho iniziato a vedere gente insanguinata che urlava e scappava e allora ho capito. E' stato orribile", ha detto ancora la donna. "Era una scena caotica. Ho provato a chiamare la mia famiglia e ho scoperto che si erano rifugiati all'interno di un edificio vicino al percorso", ha detto un altro testimone che stava andando in macchina alla parata quando è iniziata la sparatoria e ha visto le persone fuggire da una parte all'altra.