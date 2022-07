Infrastrutture, oltre 1,5 milairdi per la Metropolitana di Catania

"Il ministero delle Infrastrutture sta investendo oltre 1,5 miliardi di euro nella metropolitana di Catania perché la mobilità sostenibile è un punto centrale del nostro programma. Anche alle nostre latitudini finalmente arrivano modernità e normalità nei trasporti, così come nel resto del paese". Lo ha dichiarato il sottosegretario alle Infrastrutture e alla mobilità sostenibili Giancarlo Cancelleri, durante l'inaugurazione del secondo dei nuovi treni Titagarh Firema della metropolitana di Catania. "Oltre ai nuovi treni - prosegue il ministro - sono finanziate le nuove tratte per arrivare fino all'aeroporto di Catania da un lato e a Paternò dall'altro lato. Aumentiamo la flotta dei treni: saranno 10 i nuovi e, a scaglioni, altri 15 entro il 2026, per dare a Catania sempre di più un'infrastruttura dallo standard europeo ed assicurare la decongestione del traffico automobilistico con una mobilità alternativa più intelligente". Il ministero, conclude Cancelleri , sta prevedendo una norma che assegna a Fce 5,2 milioni di euro ogni anno per estendere il servizio di metropolitana dalle 6 fino alle 24 e per intensificare la frequenza non più ogni 15 minuti ma ogni 10 minuti".