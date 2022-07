Calcio, il Siracusa rafforza l'attacco e tessera il bomber Luca Ficarrotta

La ASD Città di Siracusa comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore palermitano Luca Ficarrotta, esterno destro di 31 anni, proveniente dal Troina, squadra con cui ha disputato la seconda parte dello scorso campionato di serie D, totalizzando 20 presenze e 7 reti. Nella scorsa stagione ha vestito anche le maglie di Giarre (da luglio a ottobre, 5 presenze e un gol) e Biancavilla (da ottobre a dicembre 7 presenze e una marcatura) sempre nel massimo campionato dilettantistico. Serie D anche nel 2020-21, stagione in cui ha giocato prima con il Città di Sant’Agata (7 presenze e una rete) e poi con il Troina. Con la squadra allora allenata dall’attuale tecnico azzurro Peppe Mascara ha realizzato in quella stagione 6 reti in 26 presenze. Per lui anche un’esperienza con il Palermo in serie D nel 2019-20, con due marcature tra campionato e Coppa Italia nell’annata poi interrotta a causa del covid. La stagione migliore, dal punto di vista realizzativo, è stata la 2018-19 quando, indossando la maglia della Sancataldese, in D, ha totalizzato 30 presenze e 13 gol. Prima ancora aveva giocato con Cavese, Trapani, Casale, Nocerina, Agropoli, Noto, Frattese, Roccella e Sancataldese. Luca Ficarrotta ha indossato anche la maglia della Juventus under 19 tra il 2008 e il 2009